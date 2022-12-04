Мороз сохраняется в Уральске

Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидается снег. В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит -8..-10 градусов, ночью похолодает до -15..-17. Ветер до 14 метров в секунду. В Атырау будет переменная облачность. Днём будет -6..-8 градусов, ночью -14..-16 градусов. Ветер до 12 метров в секунду. В Актобе прогнозируют снег. Днём ожидается до -13..-15 градусов. Ночью похолодает до -17..-19 градусов. Ветер до 10 метров в секунду. В Актау - переменная облачность. Днём столбики термометра покажут -2..-4 градусов, ночью