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Социум

Мороз сохраняется в ЗКО

На большую часть Казахстана будет оказывать влияние обширный антициклон. Ожидается погода без осадков. В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит -8..-10 градусов, ночью похолодает до -15..-17. Ветер до 7 метров в секунду. В Атырау будет переменная облачность. Днём будет -6..-8 градусов, ночью -15..-17 градусов. Ветер до 10 метров в секунду. В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до -15..-17 градусов. Ночью похолодает до -21..-23 градусов. Ветер до 7 метров в секунду. В Актау - переменная облачность. Днём столбики термометра по
Дана Рахметова
Мороз сохраняется в ЗКО
На большую часть Казахстана будет оказывать влияние обширный антициклон.
Туман и гололёд ожидаются в ЗКО
Туман и гололёд ожидаются в ЗКО
Ожидается погода без осадков.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит -8..-10 градусов, ночью похолодает до -15..-17. Ветер до 7 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет -6..-8 градусов, ночью -15..-17 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до -15..-17 градусов. Ночью похолодает до -21..-23 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.
  • В Актау - переменная облачность. Днём столбики термометра покажут -1..-3 градусов, ночью опустятся до -9..-11 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
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Уральск Актобе Атырау ЗКО погода

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