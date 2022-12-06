Мороз сохраняется в ЗКО

На большую часть Казахстана будет оказывать влияние обширный антициклон. Ожидается погода без осадков. В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит -8..-10 градусов, ночью похолодает до -15..-17. Ветер до 7 метров в секунду. В Атырау будет переменная облачность. Днём будет -6..-8 градусов, ночью -15..-17 градусов. Ветер до 10 метров в секунду. В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до -15..-17 градусов. Ночью похолодает до -21..-23 градусов. Ветер до 7 метров в секунду. В Актау - переменная облачность. Днём столбики термометра по