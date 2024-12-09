Морозы до минус 15 градусов прогнозируют синоптики в ЗКО 10 декабря

По информации, предоставленной «Казгидромет» в западных областях Казахстана ожидаются переменчивые погодные условия с сильным ветром и минусовыми значениями температур. Осадки не прогнозируются.

По информации, предоставленной «Казгидромет», в западных областях Казахстана ожидаются переменчивые погодные условия с сильным ветром и минусовыми значениями температур. Осадки не прогнозируются.

В Западно-Казахстанской области осадков не ожидается. Днем температура будет колебаться от -2 до -7 градусов. Утром на севере и востоке возможен туман. Ночью температура снизится до -8 -15. Ветер будет юго-восточного направления, со скоростью 7-12 метров в секунду.

В Актюбинской области осадков не ожидается. Утром на юге и в центре возможен туман. Днем: в пределах -5 -10 граудсов. Ночью: до -15 -20, на юго-западе области до -12 градусов. Ветер — 7-12 метров в секунду.

В Атырауской области без осадков. Днем: от -3 до +2 градусов. Ночью: до -5 -10, на востоке до -15 градусов. Ветер со скоростью 9-14 метров в секунду, на западе возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской области осадков не ожидается. Днем: температура воздуха будет колебаться от -3 до +2 градусов, на севере до -6. Ночью: до -3 -8, на севере региона до -13 градусов. Ветер — 9-14 метров в секунду, на западе и юге области возможны порывы до 15-20 метров в секунду.