Морозы до минус 25 градусов прогнозируют синоптики на западе Казахстана 22 января

По информации РГП «Казгидромет», в западных областях Казахстана прогнозируются морозы до минус 20-25 градусов в ночные часы, туман и усиление ветра. Жителям следует быть внимательными и готовыми к возможным изменениям в погоде.

По информации РГП «Казгидромет», в западных областях Казахстана прогнозируются морозы до минус 20-25 градусов в ночные часы, туман и усиление ветра. Жителям следует быть внимательными и готовыми к возможным изменениям в погоде.

Западно-Казахстанская область

Ночью: температура воздуха будет колебаться от -15 до -20 градусов, на юге области до -12. Осадков не ожидается. На западе, севере и востоке области возможен туман. Ветер северо-западный, со скоростью 9-14 м/с.

Днем: температура будет варьироваться от -10 до -15 градусов, на юге области до -7. Без осадков. На западе, севере и востоке - туман.

Уральск

Ночью: -18...-20 градусов. Облачно, без осадков, туман. Днем: -13...-15.

Актюбинская область

Ночью: -17...-22 градуса, на западе и севере области до -25. На севере и востоке - снег и низовая метель, туман. Ветер северо-западный, со скоростью 9-14 м/с, на западе, севере и востоке области возможны порывы до 15-20 м/с.

Днем: -17...-22 градуса, на западе и севере области до -25. Ожидаются снег и низовая метель, возможен туман.

Атырауская область

Ночью: от -10 до -15 градусов, на западе региона до -20. Без осадков, возможен туман. Ветер северо-западный, со скоростью 9-14 м/с.

Днем: -5…-10 градусов, на севере и востоке области до -13. Осадков не ожидается. На западе, севере и востоке области возможен туман.

Мангистауская область

Ночью: от -3 до -8 градусов, на севере и востоке до -11...-16. На севере и востоке ожидаются снег и гололед, туман. Ветер северо-западный, со скоростью 9-14 м/с, ночью на севере и востоке области возможны порывы до 15-20 м/с.

Днем: от 0 до -5 градусов, на севере до -8. Без осадков. На западе и севере региона прогнозируется туман.