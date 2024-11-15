Морозы отступят, снег продолжится: синоптики о погоде в ЗКО 16 ноября

По информации, предоставленной «Казгидромет», погода в Западном Казахстане будет характеризоваться переменчивостью: осадки, гололед, туман и сильный ветер.

По информации, предоставленной «Казгидромет», погода в Западном Казахстане будет характеризоваться переменчивостью: осадки, гололед, туман и сильный ветер.

В Западно-Казахстанской области ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также гололед. Днем температура воздуха будет колебаться от +2 до +7 градусов. Ночью: до -2 +3. Скорость ветра составит 9-14 метров в секунду, а на западе и севере области возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

В Актюбинской области - осадки в виде дождя и снега, в утренние часы в северной и восточной части региона будет наблюдаться туман. В течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах 0 +5 градусов. Ночью: до -2 -7. Скорость ветра будет достигать 9-14 метров в секунду, на западе и севере возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

В Атырауской области возможны осадки в виде дождя и снега. Днем температура воздуха будет держаться в пределах +5 +10 градусов. Ночью: от 0 до +5. Скорость ветра составит 9-14 метров в секунду, на западе и севере области порывы до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской области – облачно, пройдут дожди, снег. Температура воздуха днем составит от +7 до +12 градусов. Ночью: от +2 до +7, на северо-востоке возможен спад температуры до -1 градуса. Скорость ветра будет варьироваться в пределах 9-14 метров в секунду, на западе, севере и юге области порывы до 15-20 метров в секунду.