Морозы пришли в ЗКО

Почти во всех областях Западного Казахстана ожидаются морозы. По информации РГП "Казгидромет", 28 ноября в области ожидается ветер с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем -10 градусов, ночью -5. В Атырау погода без осадков, днем -2 градуса, ночью -6. В Актобе ветер с порывами до 14 метров в секунду, днем -8 градусов, ночью -11. До 7 градусов тепла ожидается днем в Актау. Ночью похолодает до +4 градусов. В Алматы синоптики прогнозируют туман, гололедицу. Днем -7 градусов, ночью -13. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтес