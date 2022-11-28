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Социум

Морозы сохраняются в ЗКО

Большая часть республики по-прежнему будет находиться под влиянием холодного Северного антициклона. В стране сохранится ясная и морозная погода. В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит -5..-7 градусов, ночью похолодает до -8..-10. Ветер до 7 метров в секунду. В Атырау будет переменная облачность. Днём будет 0..-2 градусов, ночью -5..-7 градусов. Ветер до 14 метров в секунду. В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до -8..-10 градусов. Ночью похолодает до -10..-12 градусов. Ветер до 10 метров в секунду. В Актау - переменная об
Дана Рахметова
Морозы сохраняются в ЗКО
Большая часть республики по-прежнему будет находиться под влиянием холодного Северного антициклона.
Погода на 6 апреля
Погода на 6 апреля
В стране сохранится ясная и морозная погода.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит -5..-7 градусов, ночью похолодает до -8..-10. Ветер до 7 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет 0..-2 градусов, ночью -5..-7 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до -8..-10 градусов. Ночью похолодает до -10..-12 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актау - переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +3..+5 градусов, ночью опустятся до -1..-3 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
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Уральск Актобе Атырау ЗКО погода

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