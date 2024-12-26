Морозы, туман и гололед: синоптики о погоде в ЗКО 27 декабря

По информации «Казгидромет», в западных областях Казахстана осадков не ожидается, местами прогнозируется туман и гололед.

По данным «Казгидромет», в западных областях Казахстана осадков не ожидается, местами прогнозируется туман и гололед.

В Западно-Казахстанской области без осадков, возможен туман и гололед. Днем температура воздуха будет колебаться от -3 до +2 градусов. Ночью понизится до -5...-10, на юго-западе до -2 градусов. Ветер юго-восточный, со скоростью 5-10 метров в секунду.

В Актюбинской области – без осадков. Днем: 0 до -5 градусов. Ночью: -3...-8, на юго-востоке области до -12 градусов. Ветер восточный, со скоростью 9-14 метров в секунду.

В Атырауской области осадков также не ожидается, на юге и востоке области возможен туман. Днем: -2 до +3 градуса, на востоке области до -5. Ночью: -2...-7 градусов, на востоке области до -10. Ветер восточный, со скоростью 9-14 метров в секунду.

В Мангистауской области – без осадков. Днем: +1 до +6 градусов, на северо-востоке области до -2. Ночью: -3...+2, на северо-востоке до -7...-12 градусов. Ветер восточный, со скоростью 9-14 метров в секунду.