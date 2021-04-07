Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Мошенники оформили онлайн-займ на жительницу Уральска

Женщина узнала о том, что у нее имеется задолженность по кредиту лишь после звонка оператора, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта ren.tv Гаухар Каражанова рассказывает, что на днях ей позвонил оператор из организации "Займер" и сообщил, что она вышла на просрочку и задолжала им 15 тысяч тенге. Однако она уверена, что никакого займа в этой организации не брала. - 5 апреля мне позвонила менеджер из досудебного отдела "Займер". Она мне сказала: "У вас идет просрочка, оплатите или мы на вас в суд подаем". Я удивилась, потому что не брала там кредит. Я ей говорю,
Дана Рахметова
Мошенники оформили онлайн-займ на жительницу Уральска
Женщина узнала о том, что у нее имеется задолженность по кредиту лишь после звонка оператора, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Мужчина украл крупную сумму денег с помощью телефона в Актау
Мужчина украл крупную сумму денег с помощью телефона в Актау
Иллюстративное фото с сайта ren.tv Гаухар Каражанова рассказывает, что на днях ей позвонил оператор из организации "Займер" и сообщил, что она вышла на просрочку и задолжала им 15 тысяч тенге. Однако она уверена, что никакого займа в этой организации не брала. - 5 апреля мне позвонила менеджер из досудебного отдела "Займер". Она мне сказала: "У вас идет просрочка, оплатите или мы на вас в суд подаем". Я удивилась, потому что не брала там кредит. Я ей говорю, что вы, наверное, мошенница и обманываете меня. Она сказала, чтобы я пошла по адресу организации в Уральске и проверила. Я туда пошла, оказывается, на меня правда оформлен кредит. Мошенник оформил кредит онлайн в "Займере" на 10 тысяч тенге. Здесь дело не в деньгах, а в том, что посторонний человек оформил кредит на меня. ИИН дали мой, а вот номера телефонов не мои. Также неправильно названо мое место работы, я никогда не работала в салоне красоты, адрес тоже указан не мой. Я написала заявление в "Займере", они обещали разобраться и сказали, что если не я брала кредит, то платить не буду, - рассказывает Гаухар. Женщину возмущает тот факт, что никто не застрахован от того, что посторонние люди могут оформить кредит на другого человека. - Как они могли другому человеку выдать кредит на мое имя? Они же должны проверять все. Почему так дают? Фото должны просить, - возмущается женщина. После этого Гаухар Каражанова отправилась в полицию, где ей, по ее словам, сказали, чтобы она съездила в "Займер" и проверила еще раз, действительно ли на нее оформлен кредит. Она проверила, кредит на нее действительно оформлен. - После этого я на работу вызвала полицейских, написала заявление. Они обещали со мной связаться. Вообще они мне сказали, что потерпевшая не я, а банк. Банк будет платить, вы не будете платить. Но я тоже потерпевшая, на мое имя взяли кредит, почему я так это должна оставить, - говорит Гаухар. В департаменте полиции ЗКО подтвердили, что приняли заявление у Гаухар Каражановой и дело будет зарегистрировано по ст. 190 УК РК "Мошенничество". Между тем руководитель отдела безопасности ТОО «МФО «TEZ FINANCE» ("Займер") Туркестан Болегенов заверил, что мошенник обязательно будет найден. - Женщина должна прийти к нам в региональное отделение с удостоверением личности и написать заявление. Любой человек не оформит (заем - прим. автора). Сейчас в конечном итоге окажется так, что это ее родственники или коллеги примерно. В основном так проходит. Потому что персональные данные, например, онлайн-дозвон робот принимает и пошагово вопросы задает. Когда на все вопросы ответы приходят, то робот их проверяет по всем базам достоверная эта информация или нет. В конечном итоге если одобряют, значит на все вопросы пошагово правильные были ответы, - утверждает Туркестан Болегенов. - Когда такое случается, мы у человека берем заявление по факту мошенничества. Далее мы инициируем возбуждение уголовного дела, параллельно сразу отправляем (документы - прим. автора) в первое кредитное бюро для очистки кредитной истории. Если она заявление оставила, то мы рассмотрим. Хочу отметить, что мошенники в конечном итоге для получения денег указывают свой счет. После того как мы инициируем возбуждение уголовного дела правоохранительные органы установят владельца счеты и примут меры. Также он уверил, что в таких ситуациях всегда находят мошенника. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
мошенники

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article