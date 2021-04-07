Мошенники оформили онлайн-займ на жительницу Уральска

Женщина узнала о том, что у нее имеется задолженность по кредиту лишь после звонка оператора, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта ren.tv Гаухар Каражанова рассказывает, что на днях ей позвонил оператор из организации "Займер" и сообщил, что она вышла на просрочку и задолжала им 15 тысяч тенге. Однако она уверена, что никакого займа в этой организации не брала. - 5 апреля мне позвонила менеджер из досудебного отдела "Займер". Она мне сказала: "У вас идет просрочка, оплатите или мы на вас в суд подаем". Я удивилась, потому что не брала там кредит. Я ей говорю,