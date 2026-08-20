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Социум

Мост через реку Чаган временно перекроют в Уральске

Там будут укладывать асфальт.
Кристина Кобина
Мост через реку Чаган временно перекроют в Уральске
Стоп-кадр: видео АО "НК "КазАвтоЖол" по ЗКО

По данным филиала АО "НК "КазАвтоЖол" по Западно-Казахстанской области, в связи с укладкой верхнего слоя асфальта на мосту через реку Чаган, расположенном на 479-м километре автомобильной дороги международного значения Актобе - Уральск - граница РФ, движение транспорта будет временно перекрыто.

Дата и время: 22 августа, с 05:00 до 12:00.

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- Просим участников дорожного движения учитывать данное время и заблаговременно планировать свои маршруты, - отметили в филиале Нацкомпании. 

Напомним, на этом мосту 30 апреля рухнуло ограждение. После этого для того, чтобы обеспечить бесперебойное движение транспорта, на месте обрушения установили временные светофоры, а сам участок оградили бетонными плитами.

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