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Социум

Мост подтопило в Атырауской области (видео)

В настоящее время ведутся работы по восстановлению разрушенного моста, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По информации пресс-службы ДЧС Атырауской области, 25 марта на 341 километре автотрассы Актобе-Атырау произошло подтопление объездного моста, который находится в километре от села Сагиз Атырауской области. – Река Ногайты начинается с Актюбинской области, протекает вдоль села Сагиз и впадает в реку Конырсай. Из-за обильных осадков уровень реки поднялся и вода подтопила объездной мост. По тревоге был полностью задействован личный состав пожарного поста №12 станции Сагиз, которые сов
Арайлым Усербаева
Мост подтопило в Атырауской области (видео)
В настоящее время ведутся работы по восстановлению разрушенного моста, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Мост подтопило в Атырауской области
Мост подтопило в Атырауской области
По информации пресс-службы ДЧС Атырауской области, 25 марта на 341 километре автотрассы Актобе-Атырау произошло подтопление объездного моста, который находится в километре от села Сагиз Атырауской области. – Река Ногайты начинается с Актюбинской области, протекает вдоль села Сагиз и впадает в реку Конырсай. Из-за обильных осадков уровень реки поднялся и вода подтопила объездной мост. По тревоге был полностью задействован личный состав пожарного поста №12 станции Сагиз, которые совместно с сотрудниками районного отдела полиции, администрации села провели обход 1329 домов, расположенных по улицам К.Оразова, О.Ахметова, Т.Декеева, Т.Жанузакова и Т.Блялова. Угрозы подтопления частных домов обнаружено не было. Дорожники насыпали 100 тонн грунта и 160 тонн щебня по обе стороны моста. В работе были задействованы 6 единиц техники, - сообщили в ведомстве. К слову, в настоящее время уровень воды опустился и опасность миновала. Ведутся работы по восстановлению разрушенного моста. 6RBYNXjTgzI
Мост подтопило в Атырауской области
Мост подтопило в Атырауской области
Мост подтопило в Атырауской области
Мост подтопило в Атырауской области
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мост река

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