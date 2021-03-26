Мост подтопило в Атырауской области (видео)

В настоящее время ведутся работы по восстановлению разрушенного моста, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По информации пресс-службы ДЧС Атырауской области, 25 марта на 341 километре автотрассы Актобе-Атырау произошло подтопление объездного моста, который находится в километре от села Сагиз Атырауской области. – Река Ногайты начинается с Актюбинской области, протекает вдоль села Сагиз и впадает в реку Конырсай. Из-за обильных осадков уровень реки поднялся и вода подтопила объездной мост. По тревоге был полностью задействован личный состав пожарного поста №12 станции Сагиз, которые сов