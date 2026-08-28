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Социум

Можно ли дарить учителям цветы 1 сентября - ответ Минпросвещения

При этом в министерстве не уточнили, сколько родители могут потратить на букет.
Жулдызхан Хасангалиева
Можно ли дарить учителям цветы 1 сентября - ответ Минпросвещения
Иллюстративное фото из архива "МГ"

В школах Казахстана 1 сентября ученикам и родителям не разрешат дарить учителям цветы и другие подарки. Об этом на брифинге СЦК сообщила первый вице-министр просвещения Шынар Акпарова, передает Tengri Edu. По ее словам, ведомство уже направило соответствующие письма в местные исполнительные органы.

- В стенах школ дарить цветы и какие-либо подарки не допускается. Мы отдельно это прописали. Поэтому в этом нет необходимости, - сказала Акпарова.

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При этом в министерстве не уточнили, сколько родители могут потратить на букет. Запрет касается именно подарков на территории школ.  В первый день сентября во всех школах пройдут единые классные часы продолжительностью около 45 минут. В колледжах проведут кураторские часы.

Напомним, что в 2024 году позиция министерства была другой. Тогда там заявляли, что цветы учителям дарить можно, называя их символом уважения и благодарности.

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