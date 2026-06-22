Можно ли устанавливать камеры в подъездах

Камеры в подъездах давно стали нормой. Они помогают разрешать споры и находить виновников происшествий. Но что делать, если соседская камера снимает вашу дверь? Krisha.kz разбиралась вместе с юристами.
Когда камера законна
Установить камеру возле своей квартиры можно. Главное правило - камера должна обеспечивать безопасность владельца и не вмешиваться в частную жизнь соседей. Камеру обычно направляют на вход в свою квартиру и площадку перед ней. При этом она не захватывает двери соседей и не позволяет заглянуть внутрь чужой квартиры.
Когда камера может нарушать права соседей
Проблемы начинаются, если камера:
- снимает дверь соседней квартиры;
- фиксирует, кто приходит и уходит к соседям;
- позволяет видеть происходящее в квартире соседей при открытии двери.
По закону частная жизнь находится под защитой. Никто не должен без вашего согласия собирать информацию о том, когда вы бываете дома и кого приглашаете в гости (ст 18 Конституции, ст. 144, 145 Гражданского кодекса РК).
- Камера возле квартиры не запрещена. Но если она снимает соседей и их дверь, это может считаться вмешательством в частную жизнь. В таком случае владелец должен изменить угол обзора или перенести устройство, - пояснил юрист Бахыт Касымбеков.
Что делать при нарушениях
Для начала попробуйте договориться с соседом. Если не помогло, направьте досудебную претензию и потребуйте изменить положение камеры. Следующий шаг - обращение в суд.
Но есть нюансы
На практике такие споры решаются не всегда просто.
Как отмечает юрист Аркадий Рубцов, одного факта установки камеры часто недостаточно. Нужно ещё доказать, что она действительно нарушает ваши права.
- Сосед может сказать, что камера не работает, что это муляж или записи не сохраняются. Сегодня камеры есть не только в многоэтажках, но и почти во всём частном секторе. Многие неизбежно попадают в объектив друг друга, - отметил юрист.