И.о. руководителя департамента по защите прав потребителей Мангистауской области Рабига Минибаева сообщила, что мусульманские духи «Dalal», которыми отравились шесть учеников в Мангистау, продавались без сертификата соответствия, а сам магазин не был зарегистрирован, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 236794644_w640_h640_p1170319 - При расследовании данного случая установлено, что магазин для мусульманских товаров «Ясин» не состоит на контроле управления защиты прав потребителей Мангистауского района и осуществляет свою деятельность без соответствующих разрешительных документов, не имеет санитарно-эпидемиологического заключения на ввод в эксплуатацию. Весь товар, в том числе указанная парфюмерная вода, реализуется без сертификата соответствия, подтверждающего безопасность. Между тем лабораторные исследования данной  продукции продолжаются. В случае выявления несоответствия по результатам лабораторных исследований, будут приняты соответствующие меры, - сказала Рабига Минибаева. Рабига Минибаева отметила, что учащиеся чувствуют хорошо, продолжают учебу в школе. В прокуратуре Мангистауского района сообщили: если экспертиза установит наличие токсичных и превышающих допустимую норму веществ в парфюме, духи будут изъяты из продажи. Напомним, 17 октября в селе Шетпе Мангистауского района шестеро школьниц попали в больницу. Ученицы школы им.А.Мендалыулы, купив в магазине мусульманские духи «Dalal», воспользовались ими на уроке, после чего у них началось головокружение, судороги. Предварительная экспертиза выявила в духах повышенное содержание эфирных масел. Регина ЯСНАЯ