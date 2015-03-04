Фото с сайта online.zakon.kz Фото с сайта online.zakon.kz Мухтар Кул-Мухаммед освобожден от должности советника президента РК, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на официальный сайт Главы государства. "Распоряжением главы государства Кул-Мухаммед Мухтар Абрарулы освобожден от должности советника президента Республики Казахстан", - говорится на сайте Акорды. Напомним, Кул-Мухаммед был назначен на должность советника президента РК почти год назад, 12 марта 2014 года. До этого он возглавлял министерство культуры республики.