Мужчина на лодке и оторванный бампер: как уральцы преодолевают огромные лужи (видео)

Видео с мужчиной на лодке появилось в пабликах в социальной сети Instagram, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео Очевидцы сняли на видео, как мужчина сидит в резиновой лодке и пытается переплыть огромную лужу. При этом рядом с ним стоят еще двое мужчин в резиновых сапогах и помогают ему. За картиной наблюдают прохожие. Всего за сутки ролик набрал десятки тысяч просмотров и сотни комментариев. – Прежде чем строить, должны были арыки рыть, чтоб вода уходила, - написала пользователь dimitrenko1960. – Такая же картина по проспекту Абулхаир хана, район рыка "Аяжан". Наши вел