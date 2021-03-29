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Социум

Мужчина на лодке и оторванный бампер: как уральцы преодолевают огромные лужи (видео)

Видео с мужчиной на лодке появилось в пабликах в социальной сети Instagram, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео Очевидцы сняли на видео, как мужчина сидит в резиновой лодке и пытается переплыть огромную лужу. При этом рядом с ним стоят еще двое мужчин в резиновых сапогах и помогают ему. За картиной наблюдают прохожие. Всего за сутки ролик набрал десятки тысяч просмотров и сотни комментариев. – Прежде чем строить, должны были арыки рыть, чтоб вода уходила, - написала пользователь dimitrenko1960. – Такая же картина по проспекту Абулхаир хана, район рыка "Аяжан". Наши вел
Арайлым Усербаева
Мужчина на лодке и оторванный бампер: как уральцы преодолевают огромные лужи (видео)
Видео с мужчиной на лодке появилось в пабликах в социальной сети Instagram, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Уральцев позабавил мужчина на лодке (видео)
Уральцев позабавил мужчина на лодке (видео)
Скриншот с видео Очевидцы сняли на видео, как мужчина сидит в резиновой лодке и пытается переплыть огромную лужу. При этом рядом с ним стоят еще двое мужчин в резиновых сапогах и помогают ему. За картиной наблюдают прохожие. Всего за сутки ролик набрал десятки тысяч просмотров и сотни комментариев. – Прежде чем строить, должны были арыки рыть, чтоб вода уходила, - написала пользователь dimitrenko1960. – Такая же картина по проспекту Абулхаир хана, район рыка "Аяжан". Наши великие архитекторы и дорожники достроились, что автодорога выше тротуара, - говорит sagira1959. Другие комментаторы отнеслись к ситуации с юмором. – В нашей стране активно развивают спорт, даже есть водоемы, чтобы заниматься греблей, - написала irishka131415. – Возьму катер в аренду и буду таксовать, - написал aidynqosai. В паблике zhaloby_uralsk_official опубликовали другое видео оторванного бампера от авто. При этом уже непригодную деталь поставили в центре проезжей части по улице У.Громовой и оформили в виде экспоната. – Там огромная яма, кто-то пожертвовал своим бампером, чтобы предупредить других, - написали в комментариях. – Памятник всем оторванным бамперам Уральска, - подписал пользователь valeriay_yu. К слову, фотографии затопленных улиц и дворов выкладывали почти все. Если раньше на большие лужи жаловались жители окраин, то теперь к ним присоединились и жители центральных улиц города. В пресс-службе акима города сообщили, что коммунальные службы Уральска продолжают работать в круглосуточном режиме. – На сегодняшний день с уральских улиц откачано более 21 тысячи кубометров воды. Ведется работа по очистке арыков, работают 100 единиц техники и около 300 рабочих. Кроме этого, в областном центре продолжается работа по вывозу снега. На сегодняшний день на специальный полигон вывезено более 650 тысяч кубометров снега, - сообщили в городском акимате.   EqxpqLvHgpo
Уральцев позабавил мужчина на лодке (видео)
Уральцев позабавил мужчина на лодке (видео)
Уральцев позабавил мужчина на лодке (видео)
Уральцев позабавил мужчина на лодке (видео)
Уральцев позабавил мужчина на лодке (видео)
Уральцев позабавил мужчина на лодке (видео)
Уральцев позабавил мужчина на лодке (видео)
Уральцев позабавил мужчина на лодке (видео)
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дорога лодка лужи

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