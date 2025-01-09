Мужчина на снегоходе провалился под лёд в ЗКО

Последний случай произошел 8 января на реке Чаган в районе села Асан района Байтерек. Мужчина на снегоходе выехал на лед и провалился.

Начальник управления гражданской обороны ДЧС ЗКО Руслан Шариев во время брифинга рассказал о безопасности на водоёмах. Он отметил, что несмотря на практически ежедневные рекомендации спасателей, рыбаки продолжают игнорировать простейшие требования правил безопасности на водоемах.

По его словам, за осенне-зимний период 2024-2025 годов на водоемах произошло 5 случаев:

14 ноября в селе Шагатай Теректинского района во время рыбалки на реке Солянка утонул человек;

30 ноября в Акжайыкском районе, в Жамбылском сельском округе, на реке Грачи в состоянии алкогольного опьянения один человек погиб в результате несчастного случая на льду;

3 декабря в Акжайыкском районе зарегистрировали два несчастных случая. Первый из них: в Алмалинском сельском округе около 5:00 часов утра один человек пропал без вести. По неизвестным причинам он утонул, упав в канал Тайпак. Второй случай: пропавший 2 декабря в Тайпакском сельском округе пастух утонул, упав в канал Багырлай.