Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации полиции ЗКО, тело мужчины было обнаружено в доме в поселке Меловые Горки. Признаков насильственной смерти нет. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом. Между тем по информации специалистов АО «КазТрансГаз аймак», при проверке было установлено, что в дымоходе отопительной печи нет тяги. - При осмотре имеются явные следы разгерметизации дымохода (трещина между кладкой, осыпалась штукатурка). На дымоходе имеются бурые пятна, что свидетельствует о попадании влаги в полость дымохода, - рассказали в КТГА. Также газовики предупреждают: будьте внимательны при работе с газовыми печами, котлами и плитами, проточными водонагревателями. Только с начала отопительного сезона по стране зарегистрирован 91 случай отравления угарным газом, в которых погибли 33 человека. - Трагедии с тяжелыми последствиями происходят в домах и квартирах, где газовые приборы установлены в помещениях, в которых их там, в принципе быть не должно, потому что это запрещено в целях безопасности. Особенно, в ванных комнатах установка проточных газовых водонагревателей запрещена, - отметили в ведомстве. - Если вы почувствовали запах газа или увидели какие-то проблемы при работе газового оборудования, ни в коем случае не пытайтесь решить проблему самостоятельно. Отключите газовое оборудование, проветрите помещение, не включайте никакие электроприборы и не пользуйтесь открытым огнем. Вызовите аварийную газовую службу или спасателей, для этого узнайте и запомните телефоны аварийных служб. Предупредите соседей о сложившейся ситуации и покиньте помещение. Специалисты газовой службы несут круглосуточную усиленную вахту, чтобы при необходимости сразу прийти на помощь. Не забывайте, что, пользуясь неисправными газовыми приборами, вы подвергаете смертельной опасности не только себя, но и тех, кто рядом с вами.Во-первых, все потребители должны следить за правильной и исправной работой газовых приборов, установленных в жилых домах и квартирах. Во-вторых, необходимо систематически проверять наличие тяги в вентиляционных каналах и дымоходах, а также обеспечивать доступ воздуха в помещение, где установлено газовое оборудование. В-третьих, чтобы не отравиться угарным газом, необходимо установить у себя дома сигнализатор загазованности. Такие приборы не дорогие и доступны любой казахстанской семье. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.