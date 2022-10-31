Мужчина погиб при столкновении двух авто в Уральске

Смертельное ДТП произошло в ночь на 30 октября близ остановки «Саяхат» на проспекте Назарбаева. Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным департамента полиции ЗКО, около двух часов ночи водитель Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Hyundai Grand Starex. Водитель Solaris 1992 года рождения скончался на месте. Ведётся досудебное расследование по части 3 статьи 345 - нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека. В ЗКО два человека погибли в жутком ДТП Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с