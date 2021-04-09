Мужчина привез 20 кг марихуаны из Шымкента в Уральск на автобусе (видео)

Помимо марихуаны у него обнаружили килограмм гашиша, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео Как рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП ЗКО Алишер Сары, им поступила информация о том, что житель Тараза хочет наладить поставку наркотиков в ЗКО. - Мы проверили достоверность полученной информации. Была установлена личность подозреваемого, и 7 апреля в кафе "Путник" в Зачаганске этот мужчина был задержан с особо крупной партией наркотиков. Он приехал на автобусе из Шымкента. При нем были две дорожные сумки, в которых находилось 20 килограммов ма