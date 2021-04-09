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Социум

Мужчина привез 20 кг марихуаны из Шымкента в Уральск на автобусе (видео)

Помимо марихуаны у него обнаружили килограмм гашиша, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео Как рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП ЗКО Алишер Сары, им поступила информация о том, что житель Тараза хочет наладить поставку наркотиков в ЗКО. - Мы проверили достоверность полученной информации. Была установлена личность подозреваемого, и 7 апреля в кафе "Путник" в Зачаганске этот мужчина был задержан с особо крупной партией наркотиков. Он приехал на автобусе из Шымкента. При нем были две дорожные сумки, в которых находилось 20 килограммов ма
Кристина Кобина
Мужчина привез 20 кг марихуаны из Шымкента в Уральск на автобусе (видео)
Помимо марихуаны у него обнаружили килограмм гашиша, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В Уральске задержали мужчину перевозившего 20 кг марихуаны в автобусе (видео)
В Уральске задержали мужчину перевозившего 20 кг марихуаны в автобусе (видео)
Скриншот с видео Как рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП ЗКО Алишер Сары, им поступила информация о том, что житель Тараза хочет наладить поставку наркотиков в ЗКО. - Мы проверили достоверность полученной информации. Была установлена личность подозреваемого, и 7 апреля в кафе "Путник" в Зачаганске этот мужчина был задержан с особо крупной партией наркотиков. Он приехал на автобусе из Шымкента. При нем были две дорожные сумки, в которых находилось 20 килограммов марихуаны и килограмм гашиша, - пояснил Алишер Сары. Стоит отметить, что 49-летний подозреваемый был задержан и водворен в изолятор временного содержания. Со слов начальника по противодействию наркопреступности, задержанный дал признательные показания. К слову, он был ранее судим за аналогичные преступления, сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 296 УК РК "Хранение и перевозка наркотических веществ в особо крупном размере". Согласно статье мужчине грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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