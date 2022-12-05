Мужчина провалился под лёд в Атырау

Спасатели извлекли его тело из воды. В пресс-службе ДЧС Атырауской области сообщили, что вызов об упавшем под лёд человеке поступил в 20:49 четвёртого декабря. Мужчина 1950 года рождения гулял на замёрзшей реке Урал близ посёлка Жумыскер. В 21:10 водолазы извлекли его тела из воды. - Также силами очевидцев спасён и доставлен в детскую областную больницу ребёнок 2012 года рождения. После осмотра врачей был отпущен домой, - рассказали в ведомстве. Жителей просят не выходить на лёд. Толщина льда по берегам реки Урал составляет всего 3-4 сантиметров. Восьмилетний мальчик спас двух тонущих детей в