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Происшествия

Мужчина провалился под лёд в Атырау

Спасатели извлекли его тело из воды. В пресс-службе ДЧС Атырауской области сообщили, что вызов об упавшем под лёд человеке поступил в 20:49 четвёртого декабря. Мужчина 1950 года рождения гулял на замёрзшей реке Урал близ посёлка Жумыскер. В 21:10 водолазы извлекли его тела из воды. - Также силами очевидцев спасён и доставлен в детскую областную больницу ребёнок 2012 года рождения. После осмотра врачей был отпущен домой, - рассказали в ведомстве. Жителей просят не выходить на лёд. Толщина льда по берегам реки Урал составляет всего 3-4 сантиметров. Восьмилетний мальчик спас двух тонущих детей в
Дана Рахметова
Мужчина провалился под лёд в Атырау
Спасатели извлекли его тело из воды.
Жители Атырау просят расколоть лед на Урале, опасаясь трагедий
Жители Атырау просят расколоть лед на Урале, опасаясь трагедий
В пресс-службе ДЧС Атырауской области сообщили, что вызов об упавшем под лёд человеке поступил в 20:49 четвёртого декабря. Мужчина 1950 года рождения гулял на замёрзшей реке Урал близ посёлка Жумыскер. В 21:10 водолазы извлекли его тела из воды.
- Также силами очевидцев спасён и доставлен в детскую областную больницу ребёнок 2012 года рождения. После осмотра врачей был отпущен домой, - рассказали в ведомстве.
Жителей просят не выходить на лёд. Толщина льда по берегам реки Урал составляет всего 3-4 сантиметров. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Атырау спасатели лед

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