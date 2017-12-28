Мужчина поступил ночью 27 декабря в реанимацию областной клинической больницы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в управлении здравоохранения ЗКО, мужчина поступил в реанимационное отделение ОКБ. - Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Был доставлен в больницу с ушибом правого бедра и повреждением почек. Состояние его сейчас стабильно-тяжелое, - заявили в облздраве. Напомним, 27 декабря мужчина спрыгнул с пятого этажа 9-этажного дома и упал на козырек магазина.  