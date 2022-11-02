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Происшествия

Мужчина утонул на самодельной лодке в Атырауской области

Его тело ищут спасатели. Фото: ДЧС Атырауской области Вечером первого ноября мужчина 1969 года рождения утонул в реке Шарон. Его самодельная лодка перевернулась. В пресс-службе ДЧС Атырауской области сообщили, что сотрудники ведомства ищут тело погибшего. В поисках участвуют спасатели, полицейские и местные жители. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Дана Рахметова
Мужчина утонул на самодельной лодке в Атырауской области
Его тело ищут спасатели.
Спасатели Атырауской области ищут тело утонувшего акима
Спасатели Атырауской области ищут тело утонувшего акима
Фото: ДЧС Атырауской области Вечером первого ноября мужчина 1969 года рождения утонул в реке Шарон. Его самодельная лодка перевернулась. В пресс-службе ДЧС Атырауской области сообщили, что сотрудники ведомства ищут тело погибшего. В поисках участвуют спасатели, полицейские и местные жители. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Атырау ДЧС

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