Мужчина утонул на самодельной лодке в Атырауской области

Его тело ищут спасатели. Фото: ДЧС Атырауской области Вечером первого ноября мужчина 1969 года рождения утонул в реке Шарон. Его самодельная лодка перевернулась. В пресс-службе ДЧС Атырауской области сообщили, что сотрудники ведомства ищут тело погибшего. В поисках участвуют спасатели, полицейские и местные жители. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.