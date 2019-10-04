Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, им поступил сигнал, что мужчина утонул в уличном туалете, который расположен на территории автокомплекса "Форсаж" по улице Шолохова. - На место происшествия выезжали трое спасателей и одна единица техника. Из туалета извлечено тело 48-летнего мужчины, - пояснили в ДЧС ЗКО. Подробности выясняются.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.