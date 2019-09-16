Сегодня, 16 сентября, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЗКО судья Бакыт Ермаханов зачитал приговор в отношении жителя ЗКО Калиева. Подсудимый был признан виновным и ему было назначено наказание по ст. 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть" в виде лишения свободы сроком на 6 лет. Свой срок 36-летний мужчина будет отбывать в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности.Из материалов дела следует, что 27 апреля этого года жительница села Тау Жанибекского района Сартаева позвонила своему супругу Калиеву на сотовый телефон и сказала, что в к ним в дом без спроса вошел односельчанин Нуралин и пытается изнасиловать ее. В это время Калиев был за рулем авто и ехал в другой поселок, однако после услышанного он развернулся и направился домой. Когда он зашел в дом, то увидел, что его жена лежит на кухне на полу, а на ней сидит Нуралин. Разозлившись, подсудимый ударил Нуралина два раза кулаком по лицу, тот упал на пол. В это время женщина встала и выбежала из дома. Нуралин также пытался убежать, но Калиев поймал его и повалил на землю, после избил его, взял со стола нож и выколол ему правый глаз, зная, что у потерпевший слепой на левый глаз. Затем выколол ему и левый глаз. После связал его веревкой и привязал к батарее, - пояснил Ермаханов. Между тем судья отметил, что после совершенного преступления подсудимый сразу же сообщил об этом в полицию и фельдшеру. - В результате потерпевший скончался на месте, - сказал в суде Бакыт Ермаханов. Стоит отметить, что прокурор просил судить Калиева по статье 99 УК РК "Убийство", однако по решению суда статья была переквалифицирована на 106 УК РК. В ходе следствия, Калиев действия свои признал частично и отметил, что защищал свою жену. К слову, подсудимый был ранее неоднократно судим, в принципе как и потерпевший. Оба они имеют инвалидность. Также во время совершения преступления подсудимый был трезв, потерпевший - в состоянии сильного алкогольного опьянения. У Калиева на иждивении осталось двое малолетних детей 2 и 5 лет. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.