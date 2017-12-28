Как стало известно, мужчина разбил окно квартиры на пятом этаже общежития и упал на козырёк строительного магазина «Строй Дом». По словам продавцов магазина «Строй Дом», они не видели, как он выпрыгнул из окна. - Услышали звук, как будто что-то упало на крышу, вышли на улицу, а там карета скорой помощи забирает пострадавшего. Люди, которые стояли рядом, рассказали, что его уговаривали сотрудники полиции не прыгать, - пояснил продавец магазина. Заместитель директора станции скорой помощи Гульнар ДЖУМАГАЛИЕВА мужчина примерно 30 лет был доставлен в Областную больницу. - Он находится в состоянии средней тяжести, - рассказала Гульнар ДЖУМАГАЛИЕВА - У него диагностированы политравмы. Вызов поступил на пульт скорой помощи в 20.00.HVRZEjYXVnA