Мужчина взял жену в заложники в Уральске (фото)

ЧП произошло в помещении, где работает нотариус, по улице Жангир хана, 13, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По предварительной информации, мужчина взял в заложники свою жену. По словам очевидцев, женщина работает нотариусом. Мужчина угрожает предметом, похожим на гранату. В настоящее время полицейские ведут переговоры. На месте работают сотрудники полиции, конный взвод, сотрудники ДЧС ЗКО, врачи скорой помощи. Место полностью оцепили полицейские. Нужно отметить, что происходящее заинтересовало людей: на месте собралось около 100 прохожих. Полицейские пообещали прокомментировать прои