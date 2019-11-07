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Происшествия Социум

Мужчину зарезали в селе ЗКО

Убийство произошло в поселке Жымпиты Сырымского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 5 ноября в 16.10 в доме в поселке Жымпиты Сырымского района был обнаружен труп 51-летнего мужчины. Он был зарезан. - По подозрению в совершении преступления установлен и задержан 42-летний житель этого же села. Отделом полиции Сырымского района начато досудебное расследование по статье 99 УК "Убийство", - отметили в полиции ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательн
Кристина Кобина
Мужчину зарезали в селе ЗКО
Убийство произошло в поселке Жымпиты Сырымского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 5 ноября в 16.10 в доме в поселке Жымпиты Сырымского района был обнаружен труп 51-летнего мужчины. Он был зарезан. - По подозрению в совершении преступления установлен и задержан 42-летний житель этого же села. Отделом полиции Сырымского района начато досудебное расследование по статье 99 УК "Убийство", - отметили в полиции ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
ножевое ранение зарезал

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