Мужчину зарезали в селе ЗКО

Убийство произошло в поселке Жымпиты Сырымского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 5 ноября в 16.10 в доме в поселке Жымпиты Сырымского района был обнаружен труп 51-летнего мужчины. Он был зарезан. - По подозрению в совершении преступления установлен и задержан 42-летний житель этого же села. Отделом полиции Сырымского района начато досудебное расследование по статье 99 УК "Убийство", - отметили в полиции ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательн