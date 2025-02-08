Музыканта задержали по подозрению в педофилии

У мужчины есть своя рок-группа, однако она не входит в число известных.

В Санкт-Петербурге по подозрению в совершении в августе прошлого года сексуализированного насилия над семилетней девочкой задержали 41-летнего музыканта.

Предполагаемой пострадавшей является дочь его знакомых, у которых он находился в гостях, при этом противоправные действия повторялись неоднократно. Имя задержанного не разглашают, но известно, что ранее он уже был судим за педофилию.

По информации издания «Фонтанка», у мужчины есть своя рок-группа, однако она не входит в число известных. В первый раз задержанный был осужден в 2016 году в Севастополе на шесть лет колонии за надругательство над ребенком младше 14 лет.

После освобождения ему назначили административный надзор, который еще не снят. Теперь ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы, а максимальное наказание — пожизненный срок.

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