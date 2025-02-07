Теракт в московском «Крокус сити холле»: расследование завершено

Следственный комитет России завершил расследование теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Теперь стороны начинают знакомиться с материалами дела, сообщает ТАСС.

Адвокат одного из обвиняемых, Олег Власов, рассказал, что все следственные действия уже завершены. Теперь материалы дела будут изучать участники процесса. По закону сначала это делают потерпевшие — их около тысячи человек. Поэтому передача дела в суд может занять немало времени.

Напомним, теракт произошел 22 марта 2024 года. Вооруженные люди ворвались в концертный зал и открыли огонь. Почти сразу начался пожар, а некоторых зрителей эвакуировали прямо с крыши горящего здания. Стрельба шла и в зале, и в фойе, где было много людей. Террористы подожгли кресла, и огонь быстро охватил весь зал. В результате трагедии погибло более 140 человек.