МВД не раскрывает дату увольнения полицейского, подозреваемого в убийстве в ЗКО

17 ноября в Таскалинском районе был убит 30-летний местный житель. По подозрению в преступлении стражи порядка задержали 23-летнего мужчину. В местном департаменте полиции тогда сообщили, что ранее он был уволен из органов внутренних дел по отрицательному мотиву. Однако причину увольнения в полиции сообщать не стали.

Между тем, под предыдущей новостью об убийстве пользователи Instagram сообщили, что подозреваемый на момент преступления являлся действующим сотрудником полиции.

По имеющейся у редакции информации, 23-летний мужчина работал в СОБРе (специальный отряд быстрого реагирования - прим. автора) в звании младшего сержанта и находился в трудовом отпуске. Эту информацию в департаменте полиции ЗКО не опровергли, но и не подтвердили.

Редакция «МГ» направила официальный запрос в министерство внутренних дел. В нем мы задали вопросы касательно конкретной даты и причины увольнения из ОВД подозреваемого. Также мы поинтересовались, сколько лет он проработал в СОБРе и когда в последний раз был в трудовом отпуске.

Однако в МВД проигнорировали эти вопросы и предпочли предоставить отписку. При этом не забыли упомянуть, что «МВД занимает принципиальную позицию по нетерпимости к любым правонарушениям в собственных рядах».

Чтобы получить хоть какую-то информацию, журналисты позвонили исполнителю. Им указан Шамұратов Меңдолла, главный эксперт группы по связям со СМИ. Однако он сослался на «универсальную» статью 201 УПК и заявил, что все данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Хотя ни один вопрос редакции не касается обстоятельств и подробностей преступления. Так как именно департамент полиции ЗКО и МВД заявили, что полицейский был уволен «ДО» совершения данного преступления.

Отметим, что у погибшего уже после его смерти на свет появилась дочь.