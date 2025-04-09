МВД: за три месяца задержали 25 групп «домушников»

МВД работает над снижением числа квартирных краж. За последние пять лет удалось снизить их количество более чем в два раза – с 14 тысяч до 6 тысяч случаев.

С начала года регистрация квартирных краж снизилась на 30%. Пресечение преступной деятельности «домушников» и «квартирников» идет на постоянной основе. Так, сотрудники криминальной полиции Алматы по «горячим следам» задержали преступную группу, состоящую из трех человек. Их подозревают в ряде квартирных краж на территории города Алматы и Алматинской области, совершенных путем подбора ключей.

По предварительным данным ущерб составляет около 10 млн тенге. Идет расследование.

Всего за три месяца 2025 года за совершение квартирных краж задержано 25 преступных групп.

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