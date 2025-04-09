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Происшествия Социум

МВД: за три месяца задержали 25 групп «домушников»

По предварительным данным ущерб составляет около 10 млн тенге. Идет расследование.
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МВД: за три месяца задержали 25 групп «домушников»

МВД работает над снижением числа квартирных краж. За последние пять лет удалось снизить их количество более чем в два раза – с 14 тысяч до 6 тысяч случаев. 

С начала года регистрация квартирных краж снизилась на 30%. Пресечение преступной деятельности «домушников» и «квартирников» идет на постоянной основе. Так, сотрудники криминальной полиции Алматы по «горячим следам» задержали преступную группу, состоящую из трех человек. Их подозревают в ряде квартирных краж на территории города Алматы и Алматинской области, совершенных путем подбора ключей.

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По предварительным данным ущерб составляет около 10 млн тенге. Идет расследование.

Всего за три месяца 2025 года за совершение квартирных краж задержано 25 преступных групп.

Фото: pixabay.com

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