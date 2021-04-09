Завод в год может производить 850 тысяч тонн, но на полную проектную мощность заработать не может. Причина — нет сырья, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Генеральный директор АО «Конденсат» Нурия Муфтеева говорит, что нефтеперерабатывающий завод АО «Конденсат» построен на Карачаганакском месторождении и основная его задача — обеспечить дизельным топливом и бензином Западно-Казахстанскую область. Проектная мощность завода — 850 тысяч тонн в год. — Мы можем производственно обеспечить выпуск 200 тысяч тонн в год дизельного топлива и столько же бензина. Эти объемы полностью покрывают пот

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Генеральный директор АО «Конденсат» Нурия Муфтеева говорит, что нефтеперерабатывающий завод АО «Конденсат» построен на Карачаганакском месторождении и основная его задача — обеспечить дизельным топливом и бензином Западно-Казахстанскую область. Проектная мощность завода — 850 тысяч тонн в год.

— Мы можем производственно обеспечить выпуск 200 тысяч тонн в год дизельного топлива и столько же бензина. Эти объемы полностью покрывают потребности нашей области. Мы сейчас имеем все технологические возможности, подготовленный квалифицированный персонал. В 2016 году была запущена в эксплуатацию установка по производству бензина класса «К-5», в 2018 году — налажен выпуск дизельного топлива. Но мы постоянно испытываем проблемы по загрузке сырьем. Как известно, в нашей стране действует два подхода формирования стоимости сырья: для внутреннего рынка и экспорта. Цены реализации сырья внутри Казахстана значительно ниже цен на экспорт, а количество его ограничено. Сырьем по внутренним ценам обеспечиваются только три НПЗ, это Атырауский, Шымкентский и Павлодарский. Мы, являясь наряду с ними четвертым НПЗ, к сожалению, до сих пор испытываем трудности по обеспечению рентабельным сырьем. В связи с чем не первый год наш завод вынужден практически постоянно простаивать, работая не более 20% от своих возможностей. Что безусловно отражается на количестве производимого ГСМ. Этот вопрос решается на правительственном уровне, находится на контроле главы государства. Мы очень надеемся, это приведет к его логическому решению и даст возможность продолжить работу нашего предприятия, — рассказала Нурия Муфтеева.

По словам Нурии Муфтеевой, если нефтеперерабатывающий завод «Конденсат» будет загружен необходимым количеством сырья, то он может обеспечить бензином и дизелем всю Западно-Казахстанскую область по ценам соответствующим спросу на рынке.

— Со стороны населения поступают обоснованные нарекания по поводу повышения цены на топливо. Все спрашивают где же завод «Конденсат»? Мы работаем с перебоями на протяжении трех последних лет, неделю работаем, три недели нет, сейчас завод стоит уже второй месяц. Из-за отсутствия сырья мы не можем работать на полную мощность. На рынке нашего топлива практически нет, Атырауский НПЗ на ремонте, из-за этого АЗС испытывают дефицит бензина, — заключила Нурия Муфтеева.