«Мы тоже люди»: актеры инклюзивного театра гастролируют по Атырауской области

Концертная программа инклюзивного театра «Талшын» включала в себя народные и эстрадные песни, танцевальные номера и вальс в инвалидной коляске. В концерте приняли участие не только артисты театра, но и друзья проекта — участники программы «Ешқашан кеш емес», который реализуется фондом «Жанаша». Пожилые люди, которые занимаются танцами и вокалом, доказали зрителям, что творчество не имеет возрастных ограничений.

Артисты представили местным жителям концертную программу «Творчество без границ», а вечером показали семейную драму «Бір түп алма ағашы».

Концертная программа инклюзивного театра «Талшын» включала в себя народные и эстрадные песни, танцевальные номера и вальс в инвалидной коляске. В концерте приняли участие не только артисты театра, но и друзья проекта — участники программы «Ешқашан кеш емес», который реализуется фондом «Жанаша». Пожилые люди, которые занимаются танцами и вокалом, доказали зрителям, что творчество не имеет возрастных ограничений.

— Я получил травму несколько лет назад и после этого случая сел в инвалидную коляску. Впервые приехал в Кульсары и очень рад, что именно по такому радостному поводу. До этого года я был далек от творчества, раньше даже не думал, что смогу выйти на сцену. Но педагоги театра помогли мне преодолеть страхи, и я рад, что смог выступить перед зрителями. Огромное спасибо организаторам и спонсорам нашего проекта за такую возможность, - рассказал артист театра «Талшын» Аслан Митанов.

Программа гастролей в Кульсары продолжилась показом спектакля «Бір түп алма ағашы». Семейная драма была впервые представлена в Атырау летом этого года и вновь нашла отклик у зрителей.

С начала года театр «Талшын», при поддержке компании «Тенгизшевройл», активно проводит концерты и творческие мероприятия, в которых участвуют люди с разными видами инвалидности. Этот проект, реализуемый фондом «Біз де адамбыз», позволяет людям, которым сложно выйти на обычную сцену, воплотить свои мечты. В настоящее время в труппе театра участвуют более 20 артистов с особыми потребностями.