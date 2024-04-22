Сегодня, 22 апреля, в городском акимате собрались жители дачных кооперативов, чьи дома по сей день стоят в воде. Собравшиеся живут на постоянной основе на дачных участках и, в основном, большими семьями. По их словам, прийти сюда их заставила безысходность. Люди не получили ни единовременную компенсацию, ни возмещение ущерба. Будучи большими семьями, они вынуждены ютиться в маленьких съемных квартирах, без сменной одежды и средств на существование.

— Ничего нам не выдали. В акимате сказали, что как только вода сойдет, они будут осмотр делать, и только потом будет принято решение. Единовременной выплаты тоже никто не получил. Мы живем на квартире, потому что с маленькими детьми в эвакуационном пункте тяжело, тем более, что у нас многодетная семья. Мы эти дома годами выстраивали, пахали, а сейчас там воды по крышу. Только недавно сделали ремонт. Понимаете, цены на съемное жилье выросли, в городе квартиры стоят по 150 тысяч в месяц. Мы сняли квартиру в Сарытау и теперь ездим на работу в другой конец города по два часа. Если нам дадут компенсацию в 22 миллиона, цены на квартиры поднимут, и мы не сможем ничего купить. Делать ремонт в наших домах и жить будет невозможно! Сырость останется, колодцы, туалеты и септики все под водой. У нас у всех дети. Какую воду они будут пить? Как будут жить в сырости? Наши дома стоят больше 22 миллионов, мы их строили по 12 лет. А мебель? А техника? А вещи? Где нам все это взять? В акимате говорят, ждите до осени, а где мы жить будем до осени? Как детей собирать в школу? Мы требуем, чтобы нашу проблему решили сейчас! Пусть забирают наши дома и участок, а нам дают дом в другом микрорайоне или выделят землю и там строят. Потому что сами мы построить не сможем, даже если дом готовые дадут, как мы его обустроим? У всех кредиты. Мы успели только детей собрать, сами в чем были, убежали, и в этом и ходим до сих пор, — рассказывает жительница Первой дачной.

Пострадавшие от паводка также жалуются на то, что гуманитарную помощь раздают неравномерно: кому-то не достаются памперсы, а кому-то дают меньше продуктов. Одежда тоже достаётся не всем. Одной из жительниц пришлось взять кредит, чтобы оплатить съемную квартиру, но денег хватило только на месяц, что делать ее большой семье дальше, она не знает.

— У нас даже летних вещей нет, все там плавает. Кого в общежитиях размещают, говорят, что там не везде есть условия, кормят плохо. Но мы и не голодные, нам нужно жилье. Мы требуем, чтобы нашу проблему решили сейчас, выдали жилье. Мы требуем, чтобы нам построили микрорайон или дали дом или квартиру. Не надо нам компенсаций, нам нужно жилье. В своих домах мы уже жить не сможем. Даже если вода уйдет, он не будет пригоден для жилья. А ходить все лето по квартирам мы не выдержим. У нас вся семьи многодетные и есть дети с инвалидностью. Мы требуем принять меры сейчас, войти в наше положение. Эти дома нам не подарили, мы их годами выстраивали. Все своими руками делали, бетономешалку брали в аренду, потихоньку расширялись и делали ремонты. И все это в один миг ушло под воду. Если бы эту землю давали только для садоводства, то мы бы там и не строились. Нам куда деваться? Там прописка городская, и земля дешевле. Совсем недавно мы провели газ за 790 тысяч тенге, купили эти котлы, все это уже непригодно. Даже если дадут новые дома, нам их еще заполнить надо и обустроить, — говорит жительница Первой дачной.

Заместитель акима города Жандос Дуйсенгалиев на брифинге сообщил, что выплата компенсаций задерживается из-за воды, которая все еще стоит в домах. Кроме того, местные власти ожидают, когда правительство страны подпишет документ о правилах возмещения ущерба.

— Раньше жители дачных сообществ не претендовали на какую-либо компенсацию или предоставление жилья, но правила изменились. Как только будет готов окончательный вариант правил, мы начнем работать вместе с комиссией. На основании новых правил жители получат помощь в полном объеме. Только после утверждения нового закона будет известно, как именно будет возмещен ущерб, — сказал Жандос Дуйсенгалиев.

Между тем, заместитель акима города Арсен Губашев сообщил, что из 3706 поданных заявок на единовременную помощь в размере 369 200 тенге, 481 человек уже получил компенсацию. Работа по остальным заявкам продолжается.

— Нам поступила ложная информация о том, что при подаче заявления на компенсацию жителям необходимо предоставить фото- и видеофиксацию. На самом деле люди должны лишь написать заявление, после чего комиссия выезжает на место и фиксирует ущерб вместе с хозяином дома. Есть трудности с выездом комиссий, поскольку на большинстве участков все еще стоит вода. Это создает некоторые сложности в работе. На данный момент действует 10 эвакопунктов, в которых находятся 2326 человек. В резерве имеется 2700 мест в школах и спортивных залах вне зоны подтопления. После первой волны паводка около тысячи человек были перевезены в общежития учебных заведений за один день. Там условия немного лучше, и семьи могут проживать отдельно. В эвакуационных пунктах дежурят медики, полицейские и сотрудники городского СЭС. Население обеспечивается трехразовым питанием, водой и средствами личной гигиены, — сообщил Арсен Губашев.

По словам заместителя акима города, гуманитарную помощь выдают людям, пострадавшим от паводка, которые живут в квартирах или у родственников. Продуктовые корзины не предоставляются людям, проживающим в эвакуационных пунктах, а также тем, кто имеет летний дачный домик, но живет в квартире и при этом приходит за помощью.