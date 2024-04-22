По данным заместителя акима ЗКО Калияра Айтмухамбетова, в регионе продолжается борьба с паводками. 21 и 22 апреля в городе проходит пик половодья. Уровень воды в реке Урал достиг критической отметки и остановился на 862 сантиметрах. По предварительным прогнозам уже завтра уровень должен пойти на спад.

– Для строительства дамб привлечено 1 336 единиц техники, 861 из которых прибыла из городов Астана, Алматы и Шымкент, а также из Кызылординской, Туркестанской, Алматинской , Карагандинской, Атырауской, Актюбинской, Жамбылской, Костанайской и Павлодарской областей, - сказал Калияр Айтмухамбетов.

На местах работают около семи тысяч жителей области и местных исполнительных органов. Кроме этого для помощи в ЗКО прибыли 3 500 военнослужащих из подразделений МЧС, министерства обороны, национальной гвардии и пограничной службы. А сегодня ночью в регион прибыли дополнительные силы военнослужащих из Астаны, Карагандинской, Алматинской, Мангистауской областей и области Абай.

Военнослужащих разместили в зданиях городских школ. Питание также организовано на базе учебных заведений. Замакима говорит, что акиматы стараются создать для них максимально комфортные условия.