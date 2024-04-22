Сегодня, 22 апреля, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЗКО последнее слово дали Ерназу Сатпаеву, которого обвиняют в хулиганстве и похищении человека. Вместе с ним на скамье подсудимых 18-летний Ержан Кадырбаев, сын уральского судьи. Однако сказать последнее слово он не пожелал.

Судья Асланбек Дуйсенгалиев подчернул, что Кадырбаев трижды без причины не явился в зал судебного заседания, чтобы сказать свое последнее слово. Поэтому суд расценивает это как то, что подсудимый решил воспользоваться своим правом и отказаться.

Что касается Ерназа Сатпаева, то молодой человек вновь отметил, что вину по предъявленному обвинению не признает.

- Нариман умер не по моей вине. Я никого не похищал, - сказал он.

Между тем, мама погибшего Наримана Рагуфа Назгуль Махмудова заявила, что после прений сторон поменяла свое мнение и теперь считает, что Ержан Кадырбаев оказался не в то время, и не в том месте.

- Я многое пережила в этой жизни, надеюсь вы меня поймёте. Я хочу сказать, что после тех прений я поняла, что подсудимый Кадырбаев не виноват в смерти моего сына. Мать может понять только мать. Мне ничего не нужно, иски морального и материального характера, я естественно не подавала. Подсудимый Кадырбаев неоднократно просил у меня прощения. Какое наказание давать - решать вам. Я доверюсь вашему профессионализму. К Кадырбаеву я претензий не имею, - сказала Назгуль Махмудова.

Судья Асланбек Дуйсенгалиев для принятия решения удалился в совещательную комнату. Приговор будет оглашен завтра, 23 апреля.

Напомним, 18-летнего Ержана Кадырбаева (тот самый сын судьи, на момент преступления был несовершеннолетним) и 20-летнего Ерназа Сатпаева обвиняют в хулиганстве и в похищении человека по предварительному сговору.

Преступление произошло 13 марта прошлого года. По версии следствия, тогда подсудимые вывезли двоих парней в район Самал-3. Позже полицейские нашли труп Наримана Рагуфа, а второй мужчина, Дархан Маемиров, был признан потерпевшим. Экспертиза показала, что Рагуф скончался от переохлаждения, однако родные не верят в это.



На прениях сторон прокурор запросил для Ержана Кадырбаева восемь лет лишения свободы, а для Ерназа Сатпаева 12 лет и шесть месяцев лишения свободы.