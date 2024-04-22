Жители дачного общества «Вишенка-1» своими силами удерживают большую воду и говорят: « Сам себя не спасёшь, никто не поможет». Они сутками не спят и строят дамбу из мешков с пеком. По их словам, резкий подъем воды в Чагане начался три-четыре дня назад.

— Нам помощь нужна, мужские руки, резиновые костюмы. Наши мужчины грузят песок в лодки и отплывают на них укреплять строение, там где самая низкая точка. Сколько суток мы без сна... Всё своими силами. Сначала у нас начало топить дома по улице Набережная, они самые первыми ушли под воду. Это произошло недели полторы назад. Там уже дамбу мы сделать не могли, была кругом вода. Сейчас вода стала вновь прибывать и мы делаем укрепление. На свои деньги покупали песок, мешки. Государство нам ничем не помогало. Правда, день назад выделили солдат, которые делали такую же дамбу по улице Романенко. Третьи сутки просим помощи, но её нет. Омеговское кольцо огородили двухметровыми кучами грунта и мешками. Какой смысл в этом не знаю, мы здесь не можем справиться, — рассказала жительница общества «Вишенка-1» Анна Репченко.

Последние два дня, рассказывают жители, они собирают песок по всему садоводческому обществу.

— Я думаю, что наши (власти — прим. автора) должны были учитывать сколько было снега в РФ. Смотреть все данные оттуда. Ожидать паводка и заблаговременно спускать воду. И сейчас нас топит, потому что не закрыли шандоры! Нас топит уральной водой. Пока Урал не поднимался у нас было в принципе всё нормально. Несколько домов затопило, но они были готовы к этому. Все люди работают круглосуточно. Как только начинает протекать вода, мы там закладываем все мешками. Протяженность этой дамбы — 200 метров, а вокруг всего общества «Вишенка-1» 500 метров, — добавила Анна Репченко.

Местные жители считают, что дамба на кольцевой по улице Шолохова — это показуха для кого-то выше.

— Хотят показать, что что-то делают. А для чего они это делают? Выстраивают валы с песком на кольцевой, а там нет воды. Её здесь нужно удерживать. Мы обращались в акимат и просили отдать нам этот загруженный песок на кольцевой, никто не отреагировал, никто не пришёл, — продолжает женщина.

Жители отмечают, что мужчины по пояс в воде таскают мешки с песком, чтобы спасти то, что не успело затопить водой, а государство тратит миллиарды.