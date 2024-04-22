— Прокурор просил назначить обвиняемому окончательное наказание в виде 11 лет лишения свободы. Потерпевшая сторона вопрос назначения подсудимому наказания оставила на усмотрение суда. Сторона защиты просила о назначении назначить подсудимому минимальную меру наказания. Подсудимый свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном, — пояснили в суде.

В пресс-службе суда ЗКО сообщили, что убийство произошло в ноябре прошлого года. Пьяный мужчина конфликтовал с матерью. И когда он находился дома, во время ссоры вонзил охотничий нож в грудь матери. От полученного ранения женщина скончалась на месте.К слову, санкция статьи 99 УК РК «Убийство» предусматривает наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет. Суд назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы в уголовно-исполнительной системе средней безопасности. Приговор суда вступил в законную силу.