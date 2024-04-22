Во время брифинга в областном акимате журналисты поинтересовались у заместителя акима ЗКО Калияра Айтмухамбетова о том, насколько законен запрет журналистам работать в зонах паводка, о котором в конце прошлой недели заявили в ДЧС области.

– Вообще в зоне подтопления, где стоит вода никому нельзя находиться, ни журналистам, ни жильцам. Там должны выставить оцепление и охрану. Журналистам, наверное, нужно специальное обучение пройти. Ведь там нужно на лодках плыть. Все эти меры принимаются исключительно в целях безопасности, - отметил Калияр Айтмухамбетов.

Руководитель ДЧС по ЗКО Руслан Касыбаев говорит, что «в соответствии со статьей 50 Закона РК «О гражданской защите» в случае крайней необходимости, непосредственной угрозы жизни и здоровью людей руководитель ликвидации ЧС ограничивает доступ людей и транспорта в зону ЧС».

– Это для вашей же безопасности. Однако вы можете работать с разрешения оперативного штаба и в сопровождении спасателей, - сказал Руслан Касыбаев.

К слову, запускать дроны так же запретили в зонах, где ведутся аварийно-спасательные работы.