Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 26 октября, в акимате ЗКО состоялось заседание оперативного штаба по нераспространению COVID-19 под председательством главы региона Гали Искалиева. Первым отчитался главный санврач ЗКО Мухамгали Арыспаев, который рассказал, что в области растет уровень заболеваемости КВИ. Так, если за 41 неделю ограничительных мер в РК число заболевших составило 34, то за 42 неделю выявлено 47 случаев заболевания. - Среди заболевших большая часть - это люди пожилого возраста – 21 человек. 12 неработающих граждан, 4 медработников, двое воспитателей детсадов. Также есть заболевшие среди госслужащих, - рассказал Мухамгали Арыспаев. По его словам, только в октябре госграницы области перешли свыше 11 тысяч человек, только у 2513 из них были результаты ПЦР-тестов. - 15 случаев в октябре – завозные. Большая часть, а именно 11 человек, прибыли из Самарской области, и по двое из Саратовской и Оренбургской областей, - отметил главный санврач. Далее о работе мониторинговых групп рассказал замакима области Айдар Нуралиев. Так, по его словам, несмотря на проводимую работу мониторинговых групп, люди по-прежнему проводят свадьбы и юбилеи с большим количеством гостей. Работу усложняет то, что владельцы увеселительных заведений стали изощреннее. - Гости оставляют автомобили или далеко от заведения или вовсе приезжают на такси, входят и выходят из зданий через отдельный вход. Закрывают окна наглухо, - рассказал Айдар Нуралиев. К тому же полицейские могут войти в здание, если только точно знают, что в заведении нарушается правопорядок. Аким области поинтересовался у и.о. начальника департамента полиции ЗКО Асхата Темиржанова могут ли сотрудники полиции вторгаться в частные заведения, не имея на то разрешений. На это Темиржанов ответил, что полицейские могут войти только в том случае, если достоверно известно, что в заведении происходит уголовное правонарушение, но никак не административное. На это прокурора области Жандос Умиралиев заявил, что сотрудники полиции могут беспрепятственно входить в помещение, если установлено, что в нем происходит не только уголовное, но и административное правонарушение. - Мы вынуждены будем вторгаться в заведения, вскрывать двери, если там проходят тои и останавливать мероприятия. Мы забыли, какая ситуация была летом. Люди сами будут потом ходить и жаловаться, что не хватает лекарств или врачей. Люди не понимают, что на лечение одного пациента от COVID-19 уходит 33 тысячи тенге в сутки, а лечиться нужно как минимум 10-14 дней. Получается, на лечение одного человека уходит до полумиллиона как государственных, так и собственных средств граждан, - сказал Гали Искалиев.