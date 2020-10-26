Правда, учащихся в школе должно быть не более 300, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Сегодня, 26 октября, состоялось заседание межведомственной комиссии по недопущению распространения COVID-19 под председательством премьер-Министра РК Аскара Мамина, сообщается на сайте primeminister.kz.
О принимаемых мерах по обеспечению готовности ко второй волне коронавирусной инфекции доложили министры здравоохранения Алексей Цой, внутренних дел — Ерлан Тургумбаев, информации и общественного развития — Аида Балаева, первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.
Глава Правительства отметил низкую эффективность деятельности мониторинговых групп по обеспечению контроля за соблюдением ограничительных мер, слабую работу по обеспечению соблюдения карантинного режима гражданами и санитарных требований субъектами бизнеса, отслеживанию контактных лиц и больных.
Премьер-Министр поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития запретить авиакомпаниям посадку пассажиров без справок о результатах ПЦР-тестов. Ускорить поставку рентген-аппаратов, передвижных медицинских комплексов.
- Акимам регионов дано поручение в течение двух дней провести специальные совещания с руководством организованных коллективов по соблюдению карантинного режима, взять на личный контроль организацию работы по соблюдению санитарного режима в школах и медицинских организациях. Глава Правительства поручил акиматам регионов до конца недели совместно с НПП «Атамекен» провести мониторинг деятельности ТРЦ на предмет соблюдения санитарных требований. При этом к нарушителям будут применены жесткие меры реагирования вплоть до приостановления их работы, - говорится в сообщении.
На заседании отмечено, что местные исполнительные органы в своей работе руководствуются постановлениями Главного санитарного врача РК. При этом, в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации, главные санитарные врачи регионов могут принимать решения о введении дополнительных ограничительных мер.
Также МВК приняла ряд решений:
I. По школьному обучению
- со второй четверти перевести на традиционный формат работу городских и сельских школ с количеством учащихся до 300 детей;
- по заявлению родителей разрешить обучение в дежурных классах с 1 по 5 классов, в международных школах — до 7 класса.
При этом обязательно соблюдение санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима, шахматной рассадки и социальной дистанции.
II. По работе театров и мечетей
- Со 2 ноября т. г. разрешить: работу театров до 30% заполняемости, но не более 100 человек в зале (соблюдение социальной дистанции, масочного режима, термометрии, усиленный санитарно-дезинфекционный режим);
- проведение коллективного намаза в мечетях (бес намаз) за исключением жума намаза, но не более 100 человек в зале (соблюдение социальной дистанции 2 м при молитве, масочного режима, термометрии усиленный санитарно-дезинфекционный режим).
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.