Аскар Нургалиев прыгнул за женщиной в воду и оказал ей первую помощь, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Военнослужащий рассказал, как спас тонущую женщину в Уральске Аскар Нургалиев По словам старшего сержанта воинской части 5517 РгК "Батыс" Аскара Нургалиева, 26 октября около 11.30 он возвращался с очередной смены дежурства на своей машине и увидел женщину на мосту, которая спрыгнула в реку Чаган. Мужчина сразу позвонил в экстренные службы, а сам, не теряя ни минуты, резко затормозил машину, выскочил из нее, разделся и прыгнул следом, чтобы спасти жизнь женщине. – У женщины оставалось буквально несколько секунд. Я вытащил ее из воды на берег, к тому времени на место происшествия прибыли сотрудники экстренной службы и наряд полиции. Я в тот момент не понимал, как я плыл, потому что надо было спасти человека. На ней была тяжелая черная пуховая куртка, которую схватил, борясь с сильным течением реки, потащил ее в сторону берега. Я искренне верю, что в случае необходимости любой поступит так же, как и я. Это не подвиг. Это дело чести любого человека – помочь ближнему. Не оставайтесь безразличны, не проходите мимо! – говорит Аскар Нургалиев. Как сообщили в пресс-службе РгК "Батыс", за мужество и профессионализм, проявленные при экстремальной ситуации, связанной со спасением человеческой жизни, старший сержант Аскар Нургалиев представлен к поощрению. Стоит отметит, что Аскар Нургалиев является уроженцем поселка Бисен, Бокейординского района, служит в войсках Национальной гвардии с 2015 года. Сейчас большую часть своего времени отдает службе. Напомним, инцидент произошел 26 октября в 11.30 на мосту в районе спортивной базы "Динамо". 32-летняя женщина спрыгнула с моста в воду.