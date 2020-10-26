Кроме этого, глава региона посоветовал не принимать самостоятельно антикоагулянты и антибиотики, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Аким области Гали Искалиев на своей странице в социальной сети Facebook написал пост с обращением к западноказахстанцам. По его словам, в нашей области опять начинается рост количества новых заражений коронавирусом.

– Санитарно-эпидемиологическая служба делает анализ источников заражения. Основные места заражения это контакты на территории Российской Федерации и контакты на массовых мероприятиях (тои, поминки) на нашей территории. Чтобы снизить риск заражения инфекцией, прошу соблюдать простые меры предосторожности такие как избегать мест скопления людей, соблюдать дистанцию, проветривать помещения, хорошо мыть руки, прикрывать нос и рот сгибом локтя или салфеткой при кашле или чихании, носить маску в людных местах, - написал Гали Искалиев.

– При появлении симптомов вирусной инфекции обратитесь к врачу своей поликлиники. Прошу придерживаться этих правил, чтобы избежать резкого роста количества больных и повтора критической ситуации, которая была у нас летом. Никто не знает где человек может заразиться коронавирусом. Вакцины от этого вируса еще нет. Даже если вы излечитесь от коронавируса, никто не знает, какие негативные последствия могут быть потом. Берегите себя и своих близких ! Не болейте! - заключил глава региона.

Кроме этого, глава региона посоветовал купить заранее парацетамол, жаропонижающие препараты, витамины групп С и D и самостоятельно не принимать антикоагулянты и антибиотики.