Как сообщили в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг по Атырауской области, с 20 по 25 октября в Атырау прибыло четыре рейса из-за границы в направлениях: Стамбул-Атырау, Ташкент-Атырау, Амстердам-Атырау. В управлении здравоохранения Атырауской области сообщили, что всего международными рейсами было перевезено 456 человек. - Среди пассажиров нет иностранных граждан, все они казахстанцы. Из них 37 человек были госпитализированы в карантинные стационары из-за отсутствия результатов ПЦР-теста на COVID-19. Пассажиров проверили на коронавирусную инфекцию, результаты отрицательные. Их отправили домой, потому что ни один из них не является переносчиком опасной инфекции, - отметили в облздраве.