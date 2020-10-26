Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошел 26 октября в 11.30 на мосту в районе спортивной базы "Динамо". Как сообщил официальный представитель департамента полиции ЗКО Болатбек Белгибеков, 32-летняя женщина спрыгнула с моста в воду. Ее спас военнослужащий части 5517, который проходил мимо. – По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 105 УК РК "Доведение до самоубийства", - отметил Болатбек Белгибеков. В пресс-службе управления здравоохранения дополнили, что женщина была доставлена в больницу с предварительным диагнозом переохлаждение. Иные подробности инцидента выясняются. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.