В редакцию "МГ" очевидцы прислали видео со свадьбы, снятое гостями на камеру. Со слов очевидцев, виновник торжества - сын акима Акжолского сельского округа Акжайыкского района. Для того чтобы прояснить ситуацию, журналисты "МГ" позвонили акиму Акжолского сельского округа Татжану Утемисову. Однако дозвониться до него не удалось. И.о. акима Акжайыкского района Ердос Умитов рассказал, что о прошедшей свадьбе сына акима Акжолского сельского округа Татжана Утемисова они узнали только сегодня, 26 октября. - Это неудобная ситуация, в данный момент Татжан Утемисов находится в трудовом отпуске. Вообще все акимы района уведомлены о соблюдении карантинных мер. Есть специальные мониторинговые группы, которые работают над этим, чтобы все меры соблюдались. После выхода из отпуска эту ситуацию будем рассматривать в законном порядке. Хотя 30 октября назначены выборы акима Акжолского сельского округа и в числе кандидатов действующего акима Татжана Утемисова нет, - пояснил Ердос Умитов.

pZDmqcg1MJw

