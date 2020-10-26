Управлению цифровизации поручено поработать над сайтом, чтобы люди могли подавать заявки на передвижение и оперативно получать разрешения, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Полицейские Уральска устроили погоню за водителем BMW (фото, видео) Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом сегодня, 26 октября, на заседании оперативного штаба по нераспространению COVID-19 заявил аким ЗКО Гали Искалиев. В частности, глава заслушал доклад и.о. начальника департамента полиции ЗКО Асхата Темиржанова и сказал, что нужно рассмотреть возможность введения запрета на передвижение легкового автотранспорта по ночам. - Если у нас запрещены свадьбы и иные мероприятия, то зачем людям передвигаться по ночам. А то у нас ходят по гостям, потом пьяные разбиваются (25 октября в Уральске произошло ДТП со смертельным исходом – прим. автора). Есть необходимость поехать в аэропорт или за лекарствами, пусть подают заявки. Управлению цифровизации нужно решить вопрос с сайтом, чтобы граждане могли подать заявку и чтобы ее (заявку – прим. автора) могли видеть сотрудники полиции, есть ли разрешение на передвижение автомобиля с таким-то номером, - сказал Гали Искалиев. Асхат Темиржанов в свою очередь заявил, что для запрета передвижения автотранспорта необходимо постановление главного санврача области. Теперь вопрос должен рассмотреть главный государственный санврач ЗКО Мухамгали Арыспаев. Если он вынесет постановление с соответствующим пунктом, то в ЗКО вновь станет запрещено передвигаться после 23.00 на личном транспорте. К слову, ранее аким ЗКО Гали Искалиев вновь посетовал, что люди до сих пор продолжают праздновать тои и садака, несмотря на то, что им грозит штраф за это. Заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП ЗКО Ернар Султангалиев дополнил, что с 25 августа на пульт 102 поступило 24 сообщения о проводимых свадьбах. - Из них 8 случаев были подтверждены, и эти люди получили за сообщения по 20 тысяч тенге, - отметил он. Глава области сказал, что за такие сообщения нужно продолжать поощрять людей, так как они помогают бороться с коронавирусной инфекцией. Кроме того, Гали Искалиев отметил, что есть такие факты, когда мониторинговые группы не впускают в рестораны на тои, закрывают окна и двери. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  