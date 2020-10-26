Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом сегодня, 26 октября, на заседании оперативного штаба по нераспространению COVID-19 заявил аким ЗКО Гали Искалиев. В частности, глава заслушал доклад и.о. начальника департамента полиции ЗКО Асхата Темиржанова и сказал, что нужно рассмотреть возможность введения запрета на передвижение легкового автотранспорта по ночам. - Если у нас запрещены свадьбы и иные мероприятия, то зачем людям передвигаться по ночам. А то у нас ходят по гостям, потом пьяные разбиваются (25 октября в Уральске произошло ДТП со смертельным исходом – прим. автора). Есть необходимость поехать в аэропорт или за лекарствами, пусть подают заявки. Управлению цифровизации нужно решить вопрос с сайтом, чтобы граждане могли подать заявку и чтобы ее (заявку – прим. автора) могли видеть сотрудники полиции, есть ли разрешение на передвижение автомобиля с таким-то номером, - сказал Гали Искалиев. Асхат Темиржанов в свою очередь заявил, что для запрета передвижения автотранспорта необходимо постановление главного санврача области. Теперь вопрос должен рассмотреть главный государственный санврач ЗКО Мухамгали Арыспаев. Если он вынесет постановление с соответствующим пунктом, то в ЗКО вновь станет запрещено передвигаться после 23.00 на личном транспорте. К слову, ранее аким ЗКО Гали Искалиев вновь посетовал, что люди до сих пор продолжают праздновать тои и садака, несмотря на то, что им грозит штраф за это. Заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП ЗКО Ернар Султангалиев дополнил, что с 25 августа на пульт 102 поступило 24 сообщения о проводимых свадьбах. - Из них 8 случаев были подтверждены, и эти люди получили за сообщения по 20 тысяч тенге, - отметил он. Глава области сказал, что за такие сообщения нужно продолжать поощрять людей, так как они помогают бороться с коронавирусной инфекцией. Кроме того, Гали Искалиев отметил, что есть такие факты, когда мониторинговые группы не впускают в рестораны на тои, закрывают окна и двери. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.