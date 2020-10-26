По информации РГП "Казгидромет", 27 октября в Уральске ожидается температура воздуха без осадков, днем +5 градусов, ночью -4. В Атырау будет ясная погода без осадков. Температура воздуха днем +10 градусов, ночью +2. 16 градусов тепла ожидается днем в Актау. Ночью столбики термометров опустятся до 6 градусов тепла. В Актобе синоптики прогнозируют переменную облачность. Температура воздуха днем +4 градуса, ночью 4 градуса мороза. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.