Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Мясо и рыбу продают с тротуаров - член общественного совета ЗКО

По словам общественника, торговцы грубо нарушают санитарные нормы, подвергая опасности здоровье покупателей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" 21 ноября состоялось заседание по итогам реализации проекта "Повышение правовой грамотности населения ЗКО в сфере защиты прав потребителей". По словам члена общественного совета Данильбека Саратова, стихийная торговля мясом и рыбой может нанести непоправимый вред здоровью людей. – Я этот вопрос неоднократно поднимал. Все мы видим, как на улицах и на тротуарах продают мясо, мясопродукты и рыбу. Там ходят собак
Арайлым Усербаева
Мясо и рыбу продают с тротуаров - член общественного совета ЗКО
По словам общественника, торговцы грубо нарушают санитарные нормы, подвергая опасности здоровье покупателей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" 21 ноября состоялось заседание по итогам реализации проекта "Повышение правовой грамотности населения ЗКО в сфере защиты прав потребителей". По словам члена общественного совета Данильбека Саратова, стихийная торговля мясом и рыбой может нанести непоправимый вред здоровью людей. – Я этот вопрос неоднократно поднимал. Все мы видим, как на улицах и на тротуарах продают мясо, мясопродукты и рыбу. Там ходят собаки, кошки, люди, которые плюют на этот тротуар, это превращается в пыль и оседает на этих продуктах. Люди это покупают, едят и даже не задумываются об этом. Ярким примером является рынок "Жайык", там и мясо продают, и рыбу, и колбасу. Люди вызывают участкового, а тот ничего не делает, - заявил Данильбек Саратов. Председатель ОО "Общество по защите прав  потребителей" Дарина Телагисова ответила, что они работают только по поступившим жалобам от населения. – Нам в основном жалуются на работу КСК, на частные сады, медицинское обслуживание. У нас работают всего два юриста. То, что вы говорите, действительно является важным вопросом. Но здесь больше нужен общественный контроль. Нам нужна конкретная жалоба от человека, и тогда мы сможем отрабатывать этот вопрос, - отметила Дарина Телагисова. По словам старшего инспектора управления местной полицейской службы департамента полиции ЗКО Малика Спашева, участковые инспекторы регулярно проводят рейд именно в этом стихийном рынке. – У каждого участкового инспектора есть свой участок и он за него отвечает. По поводу "Жайыка" могу сказать, что мы регулярно его отрабатываем, разгоняем торговцев. В основном там торгуют пожилые люди продукцией со своих дачных участков. Те, кто продает мясо, торгуют в павильонах, а к вечеру выходят на улицу и распродают остатки своего товара. Здесь выбор за самими людьми - они могут купить мясо в павильоне, а могут купить с тротуара, - заявил Малик Спашев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    
мясо торговля

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article