Мясо и рыбу продают с тротуаров - член общественного совета ЗКО

По словам общественника, торговцы грубо нарушают санитарные нормы, подвергая опасности здоровье покупателей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" 21 ноября состоялось заседание по итогам реализации проекта "Повышение правовой грамотности населения ЗКО в сфере защиты прав потребителей". По словам члена общественного совета Данильбека Саратова, стихийная торговля мясом и рыбой может нанести непоправимый вред здоровью людей. – Я этот вопрос неоднократно поднимал. Все мы видим, как на улицах и на тротуарах продают мясо, мясопродукты и рыбу. Там ходят собак